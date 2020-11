Sardegna in ginocchio, maltempo e alluvioni: tre morti e dispersi (Video) (Di sabato 28 novembre 2020) Roma, 28 nov – Dramma in Sardegna, dove forti venti e alluvioni stanno sconquassando l’isola. Il primo bilancio è di due morti e altrettanti dispersi, ma il maltempo continua a imperversare nella regione. Le vittime sono due uomini e una donna anziana. Il primo è stato travolto da uno smottamento mentre era a bordo di un fuoristrada che è stato investito da una massa di fango e acqua. Il secondo è un anziano che sarebbe annegato mentre cercava di rientrare in casa. La terza vittima, come detto, stando a quanto riportato da La Nuova Sardegna sarebbe una donna anziana. Forti venti e piogge torrenziali che si sono abbattute soprattutto su Bitti, paese in provincia di Nuoro in cui le strade si sono trasformate letteralmente in fiumi. A tal punto che il sindaco, Giuseppe Ciccolini, è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 28 novembre 2020) Roma, 28 nov – Dramma in, dove forti venti estanno sconquassando l’isola. Il primo bilancio è di duee altrettanti, ma ilcontinua a imperversare nella regione. Le vittime sono due uomini e una donna anziana. Il primo è stato travolto da uno smottamento mentre era a bordo di un fuoristrada che è stato investito da una massa di fango e acqua. Il secondo è un anziano che sarebbe annegato mentre cercava di rientrare in casa. La terza vittima, come detto, stando a quanto riportato da La Nuovasarebbe una donna anziana. Forti venti e piogge torrenziali che si sono abbattute soprattutto su Bitti, paese in provincia di Nuoro in cui le strade si sono trasformate letteralmente in fiumi. A tal punto che il sindaco, Giuseppe Ciccolini, è ...

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna ginocchio Sardegna in ginocchio, allarme rosso su gran parte del territorio regionale L'Unione Sarda.it Maltempo. Pais: “Tragedia immane, vicinanza alle popolazioni colpite”

“Cordoglio alle famiglie delle vittime e vicinanza alle popolazioni colpite" “Cordoglio alle famiglie delle vittime e vicinanza alle popolazioni colpite da questa ennesima tragedia dovuta al maltempo.

E’ drammatico il primo bilancio dell’alluvione che ha investito Bitti. Tre le vittime ma ci sono anche dispersi

E’ drammatico il primo bilancio dell’alluvione che ha investito Bitti. Tre le vittime ma ci sono anche dispersi. Allagamenti e danni si stanno verificando ...

“Cordoglio alle famiglie delle vittime e vicinanza alle popolazioni colpite" “Cordoglio alle famiglie delle vittime e vicinanza alle popolazioni colpite da questa ennesima tragedia dovuta al maltempo.E’ drammatico il primo bilancio dell’alluvione che ha investito Bitti. Tre le vittime ma ci sono anche dispersi. Allagamenti e danni si stanno verificando ...