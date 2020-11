Reddito di cittadinanza, Pallini (M5S): in Irpinia 3.064 percettori. (Di sabato 28 novembre 2020) In provincia di Avellino sono 3.064 i percettori di Reddito di cittadinanza che hanno firmato almeno un contratto di lavoro prima del 31 ottobre di quest'anno , un anno segnato dalla pandemia di Covid ... Leggi su gazzettadiavellino (Di sabato 28 novembre 2020) In provincia di Avellino sono 3.064 ididiche hanno firmato almeno un contratto di lavoro prima del 31 ottobre di quest'anno , un anno segnato dalla pandemia di Covid ...

