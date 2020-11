Marotta: «Siamo in un momento di grande difficoltà. Eriksen? Il tecnico ha diritto di scelta» (Di sabato 28 novembre 2020) Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Sassuolo Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Sassuolo. Le sue parole. momento DIFFICILE – «Ogni partita deve essere giocata per vincere, dobbiamo averlo chiaro in testa. In questo momento Siamo in un grande momento di difficoltà e le superi facendo squadra in campo e fuori. Un risultato positivo può aiutare in questi casi» BRUTTE PRESTAZIONI – «Questa stagione è molto difficile e anomala per gli impegni ravvicinati e gli stress. Siamo a 30 giornate dalla fine è azzardato fare un consultivo, sicuramente le prestazioni devono essere più convincenti ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020) Beppe, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Sassuolo Beppe, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Sassuolo. Le sue parole.DIFFICILE – «Ogni partita deve essere giocata per vincere, dobbiamo averlo chiaro in testa. In questoin undie le superi facendo squadra in campo e fuori. Un risultato positivo può aiutare in questi casi» BRUTTE PRESTAZIONI – «Questa stagione è molto difficile e anomala per gli impegni ravvicinati e gli stress.a 30 giornate dalla fine è azzardato fare un consultivo, sicuramente le prestazioni devono essere più convincenti ...

InterClubIndia : RT @marifcinter: Marotta: 'Questa stagione è veramente anomala, con tanti impegni ravvicinati. E infatti una cosa è la Champions, un'altra… - EvaAProvenzano : #Marotta: 'L'anno scorso abbiamo chiuso la stagione come la seconda migliore del campionato. Quest'anno siamo tra i… - InterClubIndia : RT @marifcinter: Marotta: 'Siamo in un momento di grande difficoltà. E si supera con la convinzione dei propri mezzi, facendo squadra in ca… - ilrossoeilnero2 : Marotta : siamo all inizio della stagione ( fuori dall cl ) bisogna essere ottimisti... dallo studio @SkySport ? Si… - dellas8427 : #Marotta: Lo scorso anno siamo stati la seconda difesa del campionato. A siamo il miglior attacco, va rimarcata la… -