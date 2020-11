Maltempo in Sardegna, morta una donna a Bitti (Di sabato 28 novembre 2020) Nuoro, 28 nov. (Adnkronos) - Un corpo senza vita è stato recuperato dai vigili del fuoco a Bitti, il paese del nuorese travolto da un'alluvione, dove sono state anche evacuate alcune famiglie. Segnalata ai vigili del fuoco anche una donna dispersa, di cui al momento sono in corso le ricerche. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Nuoro, 28 nov. (Adnkronos) - Un corpo senza vita è stato recuperato dai vigili del fuoco a, il paese del nuorese travolto da un'alluvione, dove sono state anche evacuate alcune famiglie. Segnalata ai vigili del fuoco anche unadispersa, di cui al momento sono in corso le ricerche.

