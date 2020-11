L'Ue approfitti della crisi per un salto in avanti (di M. Bellini e F. Saraceno) (Di sabato 28 novembre 2020) (a cura di Michele Bellini, Executive Officer presso il Paris School of International Affairs, Sciences Po, Parigi, e Francesco Saraceno, Direttore del Dipartimento di Ricerca dell’OFCE Sciences-Po di Parigi) Dopo mesi di complessi negoziati tra il Consiglio e il Parlamento Europeo, sembrava che il 5 novembre si fosse finalmente trovato un accordo per sbloccare il bilancio europeo per il periodo 2021-2027 e il Fondo per la Ripresa. Il dossier si è tuttavia incagliato sul veto di Polonia e Ungheria, che hanno ritenuto inaccettabile la condizionalità legata allo Stato di diritto. Il veto pone l’ennesimo ostacolo al percorso di uno strumento fondamentale per superare la crisi e rilanciare la crescita; soprattutto, evidenzia l’inadeguatezza del quadro normativo europeo proprio riguardo all’insieme di valori sui quali l’Unione è stata ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 28 novembre 2020) (a cura di Michele, Executive Officer presso il Paris School of International Affairs, Sciences Po, Parigi, e Francesco, Direttore del Dipartimento di Ricerca dell’OFCE Sciences-Po di Parigi) Dopo mesi di complessi negoziati tra il Consiglio e il Parlamento Europeo, sembrava che il 5 novembre si fosse finalmente trovato un accordo per sbloccare il bilancio europeo per il periodo 2021-2027 e il Fondo per la Ripresa. Il dossier si è tuttavia incagliato sul veto di Polonia e Ungheria, che hanno ritenuto inaccettabile la condizionalità legata allo Stato di diritto. Il veto pone l’ennesimo ostacolo al percorso di uno strumento fondamentale per superare lae rilanciare la crescita; soprattutto, evidenzia l’inadeguatezza del quadro normativo europeo proprio riguardo all’insieme di valori sui quali l’Unione è stata ...

HuffPostItalia : L'Ue approfitti della crisi per un salto in avanti (di M. Bellini e F. Saraceno) - 171822elFranca : RT @articoloUnoMDP: Articolo Uno Rai: la buona politica approfitti di questa crisi per varare una riforma, prendendo in considerazione il p… - borahaekoala : io giusto ieri avevo detto che avrei smesso PERÒ HEY CHE FAI NON APPROFITTI DEL 30% PERCENTO DELLA FELTRINELLI ?!… - TonanteAquila : @emanuela_alviti Se ti approfitti della mia sincerità, per me diventi come tutti....nessuno. - silvestrogio : RT @ArticoloUnoRAI: Urge che la politica approfitti della crisi Rai per varare una riforma radicale dell’azienda, prendendo in considerazio… -