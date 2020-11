Lo spettacolo “Hansel e Gretel” via streaming sulla pagina del Teatro Sant’Anna

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 28 novembre 2020) Domenica 29 novembre alle 16,30 nuovo appuntamento teatrale ingratuitoFacebook deldi Treviso. Polpetta e Caramella, interpretate da Laura Feltrin e Margherita Re, portano in scena la divertente rilettura di, per la regia di Sergio Manfio. Si tratta del 5° appuntamento della rassegna “Ila casa vostra”, che presenta ogni settimana un evento coinvolgente e divertente a cui i bambini possono assistere comodamente da casa, e che possono poi rivedere quando lo desiderano, collegandosi alladel(https://www.facebook.com/Alcuni). La settimana scorsa per lo“Leo da Vinci” abbiamo ...