LIVE F1, GP Bahrain in DIRETTA: Hamilton il più veloce della Q2, eliminate le due Ferrari (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51: Eliminati in Q2: Vettel, Leclerc, Stroll, Russell e Sainz. 15.48: eliminate le due Ferrari: Vettel 11° e Leclerc 12°. Gara in salita per la Rossa, come si temeva. 1 Lewis Hamilton Mercedes1:27.586 4 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.439 4 3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.477 4 4 Daniel RICCIARDO Renault+1.062 4 5 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.163 5 6 Lando NORRIS McLaren+1.291 5 7 Sergio PEREZ Racing Point+1.308 5 8 Esteban OCON Renault+1.351 3 9 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.358 4 10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.422 311 Sebastian VETTEL Ferrari+1.563 412 Charles LECLERC Ferrari+1.579 4 13 Lance STROLL Racing Point+1.971 4 14 George RUSSELL Williams+3.632 4 15 Carlos SAINZ McLaren- – 216 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.51: Eliminati in Q2: Vettel, Leclerc, Stroll, Russell e Sainz. 15.48:le due: Vettel 11° e Leclerc 12°. Gara in salita per la Rossa, come si temeva. 1 LewisMercedes1:27.586 4 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.439 4 3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.477 4 4 Daniel RICCIARDO Renault+1.062 4 5 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.163 5 6 Lando NORRIS McLaren+1.291 5 7 Sergio PEREZ Racing Point+1.308 5 8 Esteban OCON Renault+1.351 3 9 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.358 4 10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.422 311 Sebastian VETTEL+1.563 412 Charles LECLERC+1.579 4 13 Lance STROLL Racing Point+1.971 4 14 George RUSSELL Williams+3.632 4 15 Carlos SAINZ McLaren- – 216 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – ...

SkySportF1 : ?? Semaforo verde ma... un cane entra in pista ?? E Seb dice: 'Avrei portato il mio!' ???? Il LIVE ?… - SkySportF1 : ? TUTTE E DUE LE FERRARI OUT (?? #Q2) ?? Sfida a tre per il giro veloce Il LIVE ? - SkySportF1 : ?? Max si piazza davanti a Hamilton (- 30 ?? #FP3) ?? Leclerc nella top-10, Vettel più indietro Il LIVE ?… - Filo2385Filippo : RT @SkySportF1: ? TUTTE E DUE LE FERRARI OUT (?? #Q2) ?? Sfida a tre per il giro veloce Il LIVE ? - ChrisBrey1 : RT @SkySportF1: ? TUTTE E DUE LE FERRARI OUT (?? #Q2) ?? Sfida a tre per il giro veloce Il LIVE ? -