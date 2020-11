Le 5 modelle più pagate al mondo (Di sabato 28 novembre 2020) Forbes, come ogni anno, redige la classifica del. Al centro dei desideri di molti uomini, ecco una classifica delle professioniste della moda che guadagnano di più Il lavoro della modella non è per niente facile: sacrifici sull’alimentazione assurdi, sempre osservate e soprattutto reggere la tensione del mondo della moda. Ecco le modelle più ricercate e pagate, non solo per la loro bellezza, ma per Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 28 novembre 2020) Forbes, come ogni anno, redige la classifica del. Al centro dei desideri di molti uomini, ecco una classifica delle professioniste della moda che guadagnano di più Il lavoro della modella non è per niente facile: sacrifici sull’alimentazione assurdi, sempre osservate e soprattutto reggere la tensione deldella moda. Ecco lepiù ricercate e, non solo per la loro bellezza, ma per Articolo completo: dal blog SoloDonna

grondoamore : Non ne posso più di sentire modelle/i raccontare quanto si siano fatti il mazzo nella vita per riuscire a lavorare… - LaquintadiBeeth : @aferraferr Più che fuori dalla realtà, hanno corpi perfetti per cui vestono meravigliosamente ogni capo d’abbiglia… - ItaliaOnlyfans : RT @SaedaVecchietti: Noi modelle ?? siamo qui per farvi divertire, eccitare e ?????? tanto. Se andate in questo canale trovate molte ragazze ch… - SetFans_site : RT @PromozioniS: Aspettando il loro padrone le nostre modelle sono li, tutte eccitate e pronte ad eccitarti a mostrarti il loro lato più in… - AndresPerin : sono addicted a tante cose ma quella che mi rode di più è che non riesco quasi mai a trovare il nome delle modelle nei video HH americani -