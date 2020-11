Incidente stradale: investe due pedoni. Donna morta sul colpo (Di sabato 28 novembre 2020) Questa mattina due pedoni sono stati investiti da un automobile. La Donna è morta sul colpo mentre l’uomo è in condizioni gravi. LEGGI ANCHE >>> Il serial killer che collezionava le teste delle vittime come trofei È successo questa mattina, sabato 28 novembre, a Manchester. Nell’area di di Ashton-under-Lyne, due passanti sono stati investiti da una L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 28 novembre 2020) Questa mattina duesono stati investiti da un automobile. Lasulmentre l’uomo è in condizioni gravi. LEGGI ANCHE >>> Il serial killer che collezionava le teste delle vittime come trofei È successo questa mattina, sabato 28 novembre, a Manchester. Nell’area di di Ashton-under-Lyne, due passanti sono stati investiti da una L'articolo proviene da YesLife.it.

_Carabinieri_ : #Carabinieri Imperia, sgominata una organizzazione che truffava gli anziani in tutta Italia: i 15 indagati si finge… - chetrashhh : @Maria18think Alfonso è entrato in casa per fare l'aperitivo con loro e Dayane ha chiesto 'com'è il tempo a Milano?… - domercoli : RT @LucaSebastiani_: A costo di sembrare retorico.. Ieri sera sono dovuto andare in un noto #ospedale di Roma, dopo un incidente stradale… - Strill_it : Incidente stradale nel vibonese, intervenuti i Vigili del Fuoco - RetweetPalermo : RT @PALERMOPM: incidente -