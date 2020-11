Il nubifragio in Sardegna: tre vittime a Bitti (Di sabato 28 novembre 2020) Si aggrava il bilancio delle vittime che il maltempo ha provocato in Sardegna: a Bitti nell’alluvione che si sta abbattendo nel paese del Nuorese oltre all’uomo travolto dall’acqua nel suo fuoristrada, c’è un altra vittima – un anziano annegato in casa – e ora uno dei due dispersi ma non è stato ancora precisato se si tratta della donna anziana di cui non si hanno più notizie da ore . Sul posto le forze dell’ordine, la Protezione civile, i Vigili del fuoco i volontari e i barracelli stanno cercando di recuperare le vittime e di portare soccorso alla popolazione colpita. Tra i due dispersi, invece, c’è sicuramente una donna anziana, di cui non si hanno più notizie da alcune ore. Il paese – già colpito all’alluvione del 18 novembre 2013 con una vittima (un allevatore travolto dalla furia dell’acqua e del fango il cui ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Si aggrava il bilancio delleche il maltempo ha provocato in: anell’alluvione che si sta abbattendo nel paese del Nuorese oltre all’uomo travolto dall’acqua nel suo fuoristrada, c’è un altra vittima – un anziano annegato in casa – e ora uno dei due dispersi ma non è stato ancora precisato se si tratta della donna anziana di cui non si hanno più notizie da ore . Sul posto le forze dell’ordine, la Protezione civile, i Vigili del fuoco i volontari e i barracelli stanno cercando di recuperare lee di portare soccorso alla popolazione colpita. Tra i due dispersi, invece, c’è sicuramente una donna anziana, di cui non si hanno più notizie da alcune ore. Il paese – già colpito all’alluvione del 18 novembre 2013 con una vittima (un allevatore travolto dalla furia dell’acqua e del fango il cui ...

meteogiornaleit : SARDEGNA, è un disastro annunciato. Al momento ci sono TRE MORTI, ma vengono segnalati DISPERSI. #sardegna… - DonaFois : RT @InformazioneA: Il #maltempo sta interessando l'#Italia in particolare la #Sardegna. A #Bitti e stata colpita da un nubifragio, 2 vittim… - RachieleBruno : Il mio pensiero va oggi a tutta la Regione Sardegna colpita da un violento nubifragio. @ChristianSolin3 - DonaFois : RT @_Facezia_: Non chiamatela BOMBA D'ACQUA. Non date scuse a chi gestisce la Regione... si chiama 'NUBIFRAGIO' e certe cose si possono far… - _Facezia_ : Non chiamatela BOMBA D'ACQUA. Non date scuse a chi gestisce la Regione... si chiama 'NUBIFRAGIO' e certe cose si po… -

Ultime Notizie dalla rete : nubifragio Sardegna Nell'Isola strade e case allagate - Nubifragio nel Nuorese L'Unione Sarda.it METEO IMMACOLATA 2020 – Rischio MALTEMPO e NEVE abbondante in montagna, ecco i dettagli

Al via l’inverno meteorologico. Meteo Immacolata 2020 – Con l’avvio del mese di dicembre, inizierà ufficialmente anche la stagione meteo invernale. Stando agli ultimi aggio ...

Alluvione devastante travolge Bitti, tre morti e un disperso

BITTI. Non solo danni e strade allagate. Il maltempo miete anche vittime in Sardegna: a Bitti, stando alle prime informazioni, sono tre le vittime. Si tratta di una donna travolta dalla piena in una s ...

Al via l’inverno meteorologico. Meteo Immacolata 2020 – Con l’avvio del mese di dicembre, inizierà ufficialmente anche la stagione meteo invernale. Stando agli ultimi aggio ...BITTI. Non solo danni e strade allagate. Il maltempo miete anche vittime in Sardegna: a Bitti, stando alle prime informazioni, sono tre le vittime. Si tratta di una donna travolta dalla piena in una s ...