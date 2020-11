Gerry Scotti, l’annuncio che stavano tutti aspettando: fan commossi (Di sabato 28 novembre 2020) Gerry Scotti nelle ultime settimane ha fatto molto preoccupare i fan, il conduttore ha infatti contratto il Covid-19. Ora che è guarito è pronto per una notizia incredibile. Questa sera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Tu si que vales e finalmente scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione, andata avanti tra alti e bassi compreso il contagio da coronavirus che ha colpito Gerry Scotti, che ha molto colpito i suoi follower. Il conduttore è stato costretto a un ricovero in ospedale, dove ha dovuto utilizzare anche il casco per la ventilazione: “È stato molto provante psicologicamente, ma io che sono uno pauroso, un ipocondriaco, – aggiungendo poi – ho scoperto dentro di me una forza che mai avrei creduto di avere.” LEGGI ANCHE>>>Gerry ... Leggi su chenews (Di sabato 28 novembre 2020)nelle ultime settimane ha fatto molto preoccupare i fan, il conduttore ha infatti contratto il Covid-19. Ora che è guarito è pronto per una notizia incredibile. Questa sera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Tu si que vales e finalmente scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione, andata avanti tra alti e bassi compreso il contagio da coronavirus che ha colpito, che ha molto colpito i suoi follower. Il conduttore è stato costretto a un ricovero in ospedale, dove ha dovuto utilizzare anche il casco per la ventilazione: “È stato molto provante psicologicamente, ma io che sono uno pauroso, un ipocondriaco, – aggiungendo poi – ho scoperto dentro di me una forza che mai avrei creduto di avere.” LEGGI ANCHE>>>...

