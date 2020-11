Gazzetta: Gattuso punta su Zielinski per il passaggio in corsa dal 4-2-3-1 al 4-3-3 (Di sabato 28 novembre 2020) Osimhen non ce la farà ad essere in campo domani contro la Roma e Gattuso lavora ad una modifica del modulo. Già sul finire del match contro il Rijeka ha utilizzato il 4-3-3 classico, inserendo Fabian Ruiz a centrocampo con Demme e Bakayoko. La Gazzetta dello Sport scrive che il tecnico sta lavorando ad una ipotesi simile in vista della Roma. “Considerato anche che appare del tutto improbabile un recupero di Osimhen – che ieri ha lavorato sul campo, ma ancora a parte – ecco che l’ipotesi 4-3-3 prende piede. O almeno col recupero di Zielinski – la migliore notizia della serata di giovedì – Gattuso può avere quella differente lettura che ti porta in campo a cambiare atteggiamento, secondo le situazioni tattiche che si evolvono. Proprio il polacco ha mostrato di poter fare tranquillamente – e con qualità – il ruolo di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 28 novembre 2020) Osimhen non ce la farà ad essere in campo domani contro la Roma elavora ad una modifica del modulo. Già sul finire del match contro il Rijeka ha utilizzato il 4-3-3 classico, inserendo Fabian Ruiz a centrocampo con Demme e Bakayoko. Ladello Sport scrive che il tecnico sta lavorando ad una ipotesi simile in vista della Roma. “Considerato anche che appare del tutto improbabile un recupero di Osimhen – che ieri ha lavorato sul campo, ma ancora a parte – ecco che l’ipotesi 4-3-3 prende piede. O almeno col recupero di– la migliore notizia della serata di giovedì –può avere quella differente lettura che ti porta in campo a cambiare atteggiamento, secondo le situazioni tattiche che si evolvono. Proprio il polacco ha mostrato di poter fare tranquillamente – e con qualità – il ruolo di ...

OlimpiaMI1936 : ?? Gazzetta Sport Awards 2020: Coach Ettore Messina candidato come allenatore dell'anno! ? - napolista : Gazzetta: #Gattuso punta su #Zielinski per il passaggio in corsa dal 4-2-3-1 al 4-3-3 Il polacco può fare il trequa… - lalojimjuarez : RT @Gazzetta_it: #Gattuso: 'Diego a #Napoli più importante di San Gennaro, vinceremo per lui' #NapoliRijeka - MErsettis : RT @OlimpiaMI1936: ?? Gazzetta Sport Awards 2020: Coach Ettore Messina candidato come allenatore dell'anno! ? - BardellaAndrea : RT @OlimpiaMI1936: ?? Gazzetta Sport Awards 2020: Coach Ettore Messina candidato come allenatore dell'anno! ? -