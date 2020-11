F1, GP Bahrain 2020: come vedere la gara gratis e in chiaro. Orario e programma TV8 (Di sabato 28 novembre 2020) Si sono concluse da pochi minuti le qualifiche di Sakhir, ed è già tempo di pensare a quel che succederà domani, ovvero il Gran Premio del Bahrain 2020 di Formula Uno. Sulla pista incastonata nel deserto, e posizionata a pochi chilometri dalla capitale Manama, vivremo il grande spettacolo della gara in notturna, su una delle piste più iconiche del calendario. Lewis Hamilton sarà in grado di vincere ancora? Il pilota inglese, dopo aver tagliato il traguardo della novantatreesima vittoria in carriera e, soprattutto, del settimo titolo iridato dopo il trionfo nel Gran Premio di Turchia, cercherà di fare il bis dopo la vittoria della scorsa stagione. L’inglese approfittò del problema tecnico di Charles Leclerc, che stava dominando la gara, per andare a vincere per la terza volta sulla pista di Sakhir. La Ferrari proverà a ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) Si sono concluse da pochi minuti le qualifiche di Sakhir, ed è già tempo di pensare a quel che succederà domani, ovvero il Gran Premio deldi Formula Uno. Sulla pista incastonata nel deserto, e posizionata a pochi chilometri dalla capitale Manama, vivremo il grande spettacolo dellain notturna, su una delle piste più iconiche del calendario. Lewis Hamilton sarà in grado di vincere ancora? Il pilota inglese, dopo aver tagliato il traguardo della novantatreesima vittoria in carriera e, soprattutto, del settimo titolo iridato dopo il trionfo nel Gran Premio di Turchia, cercherà di fare il bis dopo la vittoria della scorsa stagione. L’inglese approfittò del problema tecnico di Charles Leclerc, che stava dominando la, per andare a vincere per la terza volta sulla pista di Sakhir. La Ferrari proverà a ...

