Covid: in arrivo tredicesime più leggere

A causa del Covid, quest'anno le tredicesime saranno più "leggere". Secondo i dati riportati da Adnkronos, infatti, il Covid "ha alleggerito le tredicesime di tanti dipendenti del settore privato. Dall'inizio dell'emergenza, infatti, almeno 6,6 milioni di lavoratori sono finiti in cassa integrazione e molti di questi a zero ore. Questa situazione" spiega il coordinatore dell'Ufficio Studi della Cgia Paolo Zabeo "non ha consentito a tante persone di maturare il rateo mensile che definisce economicamente la gratifica, alleggerendone quindi l'importo finale di circa 100 euro per ogni mese di indennità ricevuta. Con meno soldi a disposizione e tanta sfiducia che assilla le famiglie italiane, gli acquisti di Natale rischiano di subire una contrazione fino al 15 per cento.

A causa del Covid, quest’anno le tredicesime saranno più “leggere”. Secondo i dati riportati da Adnkronos, infatti, il Covid “ha alleggerito le tredicesime di tanti dipendenti del settore privato.

