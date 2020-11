Colpo del Verona, Atalanta battuta 2-0 in casa e sorpassata in classifica (Di domenica 29 novembre 2020) Operazione sorpasso riuscita. Colpo del Verona al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo nell’anticipo serale della nona giornata di campionato: Atalanta battuta 2-0 a domicilio, al termine di una gara giocata su ritmi alti con occasioni su entrambi i fronti. L’Hellas continua la sua marcia e scavalca i nerazzurri orobici issandosi a 15 punti, contro i 14 della squadra di Gasperini, reduce dall’impresa di Champions League ad Anfield a spese del Liverpool. Gasperini con il solito 3-4-1-2: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Mojica; Gomez; Ili?i?, D. Zapata. Risponde Juri? con il 3-4-2-1: Silvestri; Ceccherini, Lovato, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Ili?, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine. Arbitra Massa di Imperia. Idea tattica di Juri?: Dawidowicz a uomo sul ‘Papu’ Gomez. Prima occasione di marca ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 29 novembre 2020) Operazione sorpasso riuscita.delal ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo nell’anticipo serale della nona giornata di campionato:2-0 a domicilio, al termine di una gara giocata su ritmi alti con occasioni su entrambi i fronti. L’Hellas continua la sua marcia e scavalca i nerazzurri orobici issandosi a 15 punti, contro i 14 della squadra di Gasperini, reduce dall’impresa di Champions League ad Anfield a spese del Liverpool. Gasperini con il solito 3-4-1-2: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Mojica; Gomez; Ili?i?, D. Zapata. Risponde Juri? con il 3-4-2-1: Silvestri; Ceccherini, Lovato, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Ili?, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine. Arbitra Massa di Imperia. Idea tattica di Juri?: Dawidowicz a uomo sul ‘Papu’ Gomez. Prima occasione di marca ...

