Alto Adige in 'fase 2' ma tiene chiuse piste da sci (Di sabato 28 novembre 2020) AGI - L'Alto Adige guarda avanti, stila un suo insolito ‘calendario d'Avvento' e conferma la chiusura degli impianti di risalita rinviando l'inizio della stagione invernale, forse, a dopo l'Epifania del 2021. Un brutto colpo per l'economia di una terra che vive di turismo, un bruttissimo colpo per migliaia di persone (e famiglie) legate alla montagna e alle attività che essa può offrire. A mettere la parola ‘fine' ai rimpalli sull'apertura o meno degli impianti di risalita è stato il governatore Altoatesino Arno Kompatscher che in conferenza stampa ha detto: “nelle prossime settimane non ci sarà turismo invernale, la situazione epidemiologica non lo permette, non ci sono date per l'apertura”. Tra le vallate Altoatesine dove la neve naturale non è ancora arrivata – le vette più alte sono spruzzate come ‘pandori' – c'è ... Leggi su agi (Di sabato 28 novembre 2020) AGI - L'guarda avanti, stila un suo insolito ‘calendario d'Avvento' e conferma la chiusura degli impianti di risalita rinviando l'inizio della stagione invernale, forse, a dopo l'Epifania del 2021. Un brutto colpo per l'economia di una terra che vive di turismo, un bruttissimo colpo per migliaia di persone (e famiglie) legate alla montagna e alle attività che essa può offrire. A mettere la parola ‘fine' ai rimpalli sull'apertura o meno degli impianti di risalita è stato il governatoreatesino Arno Kompatscher che in conferenza stampa ha detto: “nelle prossime settimane non ci sarà turismo invernale, la situazione epidemiologica non lo permette, non ci sono date per l'apertura”. Tra le vallateatesine dove la neve naturale non è ancora arrivata – le vette più alte sono spruzzate come ‘pandori' – c'è ...

