AD10S Diego | lo speciale dedicato a Maradona in prima serata su Rai 1

(Di sabato 28 novembre 2020) Questa sera, 28 novembre 2020, su Rai 1 dalle 22 va in onda unoArmando, il genio ribelle del calcio scomparso lo scorso 25 novembre a soli 60 anni. Il programma, dal titolo, è una raccolta delle più belle immagini che la Rai ha mandato in onda negli anni e che lo hanno visto protagonista. Ileffervescente che balla nei varietà del sabato sera, quello che inventa sui campi di calcio, quello che si racconta, riflette e piange. Una rilettura della sua vita fatta di eccessi e magie, in cui si racconterà la genialità del calciatore e la sregolatezza dell’uomo. I gol, le città che lo hanno amato, le testimonianze di chi l’ha conosciuto e oggi lo piange, le parole dei campioni e della gente comune: un ultimo saluto a un ...

(askanews) - La Lazio ha deciso di rendere omaggio a Diego armando Maradona scendendo in campo contro l'Udinese con una maglia speciale in memoria del Pibe de Oro con la scritta 'AD10S'. 'Domani la #S ...