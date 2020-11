“X Factor”: doppia eliminazione. A sorpresa via i Melancholia (Di venerdì 27 novembre 2020) Quinto live del programma con tante sorprese e animi tesi Ph. Credit: immagini concesse da Sky È andata in onda, ieri sera, su Sky Uno, la quinta puntata dei live di “X Factor“. Una puntata caratterizzata da polemiche e animi tesi tra i giudici con un Manuel Agnelli sconfortato e a dir poco iracondo per l’eliminazione dei Melancholia. Leggi anche: “X Factor”: torna Alessandro Cattelan. Fuori Blue Phenix e Vergo Il gruppo, che per molti era addirittura un candidato alla vittoria, ha perso al tilt contro Naip, sorpresa di questa edizione. Oltre la band ad abbandonare lo show pure cmqmartina: ora anche Hell Raton, che era l’unico giudice con tutti i concorrenti al completo, ha dovuto dire addio a una delle sue artiste. La puntata si è aperta con un riferimento al sesso femminile e all’’empowerment femminile. Sul palco una ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 27 novembre 2020) Quinto live del programma con tante sorprese e animi tesi Ph. Credit: immagini concesse da Sky È andata in onda, ieri sera, su Sky Uno, la quinta puntata dei live di “X Factor“. Una puntata caratterizzata da polemiche e animi tesi tra i giudici con un Manuel Agnelli sconfortato e a dir poco iracondo per l’dei. Leggi anche: “X: torna Alessandro Cattelan. Fuori Blue Phenix e Vergo Il gruppo, che per molti era addirittura un candidato alla vittoria, ha perso al tilt contro Naip,di questa edizione. Oltre la band ad abbandonare lo show pure cmqmartina: ora anche Hell Raton, che era l’unico giudice con tutti i concorrenti al completo, ha dovuto dire addio a una delle sue artiste. La puntata si è aperta con un riferimento al sesso femminile e all’’empowerment femminile. Sul palco una ...

