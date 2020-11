Verissimo, Lapo Elkann e il dolore per la perdita di Maradona (Di venerdì 27 novembre 2020) Ospite a Verissimo Lapo Elkann non può fare a meno di parlare di Maradona, il Pibe d’Oro è deceduto qualche giorno fa in seguito ad una malessere cardiaco che non gli ha permesso, nonostante gli immediati soccorsi, di vivere. Lapo si è detto dispiaciuto per quello che è successo a Diego Maradona, lo considerava un amico vero quasi un fratello e conosceva la sua natura umana, non solo il suo talento calcistico. Il rampollo della famiglia Agnelli non può che spendere parole positive per il campione argentino, che a suo avviso ha vissuto una realtà molto complicata per il suo modo di essere, anche per questo merita di essere ricordato con onore e merito: “È come se fossi morto io: è successo a lui ma poteva capitare a me. Era un amico vero, con un cuore immenso. Era quasi un fratello ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 27 novembre 2020) Ospite anon può fare a meno di parlare di, il Pibe d’Oro è deceduto qualche giorno fa in seguito ad una malessere cardiaco che non gli ha permesso, nonostante gli immediati soccorsi, di vivere.si è detto dispiaciuto per quello che è successo a Diego, lo considerava un amico vero quasi un fratello e conosceva la sua natura umana, non solo il suo talento calcistico. Il rampollo della famiglia Agnelli non può che spendere parole positive per il campione argentino, che a suo avviso ha vissuto una realtà molto complicata per il suo modo di essere, anche per questo merita di essere ricordato con onore e merito: “È come se fossi morto io: è successo a lui ma poteva capitare a me. Era un amico vero, con un cuore immenso. Era quasi un fratello ...

SMSNEWSOFFICIAL : A @verissimotv ospiti @dariabig @Totti @GioPanariello @brumottistar @ValeriaMariniVM @lapoelkann_ @MassiMorra - junews24com : Lapo Elkann dice addio a Maradona: «È come se fossi morto io» - - MarekNapoli : RT @napolimagazine: VERISSIMO - Lapo Elkann: 'Maradona era quasi un fratello per me, generava luce, passione e amore, è come se fossi morto… - VoceSpettacolo : LAPO ELKANN SU MARADONA: 'E' come se fossi morto io' - DietrolaNotizia : Lapo Elkann in esclusiva a Verissimo -