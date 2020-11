Usa ancora in stallo e Xi scommette su ASEAN: per noi siete paesi prioritari (Di venerdì 27 novembre 2020) La Cina considera i paesi dell'ASEAN, cioè le nazioni dell'Asia sudorientale, come centrali nella sue strategie di vicinato strategico, a partire dalla cosiddetta "Via della Seta digitale". Ad affermarlo è stato il presidente cinese Xi Jinping in un mirato messaggio ai paesi dell'ASEAN. Mentre gli Stati uniti sono impegnati in una delicata e laboriosa transizione di potere tra l'uscente amministrazione Trump e l'arrivo alla Casa bianca di Joe Biden, che sta formando il suo gabinetto, la Cina ha lanciato un pressing diplomatico significativo in Asia. Il ministro degli Esteri Wang Yi negli ultimi giorni era in Corea del Sud dopo esere passato per il Giappone. Xi, dal canto suo, ha parlato oggi con i dieci paesi della cruciale regione del Sudest Asia.caption id="attachment 291879" align="aligncenter" ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 27 novembre 2020) La Cina considera idell', cioè le nazioni dell'Asia sudorientale, come centrali nella sue strategie di vicinato strategico, a partire dalla cosiddetta "Via della Seta digitale". Ad affermarlo è stato il presidente cinese Xi Jinping in un mirato messaggio aidell'. Mentre gli Stati uniti sono impegnati in una delicata e laboriosa transizione di potere tra l'uscente amministrazione Trump e l'arrivo alla Casa bianca di Joe Biden, che sta formando il suo gabinetto, la Cina ha lanciato un pressing diplomatico significativo in Asia. Il ministro degli Esteri Wang Yi negli ultimi giorni era in Corea del Sud dopo esere passato per il Giappone. Xi, dal canto suo, ha parlato oggi con i diecidella cruciale regione del Sudest Asia.caption id="attachment 291879" align="aligncenter" ...

riotta : Ancora ieri @guardian si chiedeva angosciato 'Può Trump fare un golpe restando alla Casa Bianca?'. Troppi media si… - ciccio_liso : RT @Cartabellotta: #vaccinoCovid: parliamo di fatti Dei 3 prodotti in dirittura di arrivo: ??1 ha depositato dossier per autorizzazione a #F… - poletti_rita : RT @S_Pavesi: #EMERGENZAVISONI ?? primo focolaio in #LITUANIA Dopo OLANDA, SPAGNA, DANIMARCA, SVEZIA, GRECIA, FRANCIA, USA e .. ITALIA sono… - smilypapiking : RT @CarloStagnaro: Ma fa ancora più impressione che egli dimostri di non conoscere il significato delle parole che usa. Le parole sono impo… - StuartMediaNews : RT @Cartabellotta: #vaccinoCovid: parliamo di fatti Dei 3 prodotti in dirittura di arrivo: ??1 ha depositato dossier per autorizzazione a #F… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa ancora Panetta (ex Cia): "Con Biden rapporto Usa-Italia ancora più stretto" TGCOM Terapie intensive in calo Lombardia rossa fino al 3

I NUMERIROMA Meno terapie intensive occupate ma morti in aumento. I numeri del bollettino pubblicato ieri dalla Protezione Civile, fotografano appieno la situazione del Paese: un ...

Usa ancora in stallo e Xi scommette sul Sudest asiatico. Pechino: per noi siete paesi prioritari

Il blocco dei dieci paesi dell'ASEAN è diventato vieppiù importante per una Cina che, negli ultimi anni, ha dovuto affrontare una dura guerra commerciale con gli Stati uniti ...

I NUMERIROMA Meno terapie intensive occupate ma morti in aumento. I numeri del bollettino pubblicato ieri dalla Protezione Civile, fotografano appieno la situazione del Paese: un ...Il blocco dei dieci paesi dell'ASEAN è diventato vieppiù importante per una Cina che, negli ultimi anni, ha dovuto affrontare una dura guerra commerciale con gli Stati uniti ...