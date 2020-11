Un piatto tipico della Basilicata per un contorno originale: ecco cosa vi occorre (Di venerdì 27 novembre 2020) I lampascioni fritti sono una ricetta semplicissima, ottimi come contorno, ma anche come antipasto, sono talmente buoni, e belli, che uno tira l’altro. Basta pulirli, lasciarli a bagno perché perdano un pò di amaro, applicare delle incisioni e friggerli nell’olio bollente. Nel giro di qualche istante li vedrete aprirsi a fiore e in pochi minuti sono pronti da gustare, morbidi dentro e croccanti fuori. Come contorno, antipasto o da soli sono irresistibili. Lampascioni fritti – Ingredienti Ingredienti per 4 persone. 500 g di lampascioni olio di semi di arachide sale Lampascioni fritti – Preparazione e consigli Per realizzare i lampascioni fritti iniziate mondando i bulbi. Eliminate le radichette, lasciando intatta la base, sbucciateli e lavateli sotto il getto dell’acqua corrente trasferendoli man mano in una ciotola piena d’acqua. Lasciateli a bagno per ... Leggi su giornal (Di venerdì 27 novembre 2020) I lampascioni fritti sono una ricetta semplicissima, ottimi come, ma anche come antipasto, sono talmente buoni, e belli, che uno tira l’altro. Basta pulirli, lasciarli a bagno perché perdano un pò di amaro, applicare delle incisioni e friggerli nell’olio bollente. Nel giro di qualche istante li vedrete aprirsi a fiore e in pochi minuti sono pronti da gustare, morbidi dentro e croccanti fuori. Come, antipasto o da soli sono irresistibili. Lampascioni fritti – Ingredienti Ingredienti per 4 persone. 500 g di lampascioni olio di semi di arachide sale Lampascioni fritti – Preparazione e consigli Per realizzare i lampascioni fritti iniziate mondando i bulbi. Eliminate le radichette, lasciando intatta la base, sbucciateli e lavateli sotto il getto dell’acqua corrente trasferendoli man mano in una ciotola piena d’acqua. Lasciateli a bagno per ...

Un pranzo in bianco ma con tanto gusto: ecco un menù completo, dal primo al dessert con ricette speciali e facili da preparare.

