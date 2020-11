UFFICIALE | Inter, bilancio in rosso di 102 milioni. Zhang: "Visione innovativa del business. Conte è un leader" (Di venerdì 27 novembre 2020) Il club nerazzurro ha approvato il bilancio 2019/20 facendo registrare una perdita di oltre 100 milioni di euro. Leggi su 90min (Di venerdì 27 novembre 2020) Il club nerazzurro ha approvato il2019/20 facendo registrare una perdita di oltre 100di euro.

Inter : ??? | #INTERPODCAST La puntata speciale di ???????? ?????? dedicata a #Maradona è disponibile qui ???? sito ufficiale Inter… - TonySignoretta : RT @CalcioFinanza: Inter, ufficiale: bilancio 2020 in rosso di 102,4 milioni, ricavi giù a 372,4 milioni - Rodolfo22455857 : RT @CalcioFinanza: Inter, ufficiale: bilancio 2020 in rosso di 102,4 milioni, ricavi giù a 372,4 milioni - ParmeshSriv : RT @marifcinter: UFFICIALE - Bilancio #Inter: diminuzione dei ricavi di circa € 45 milioni, con il dato consolidato che si attesta a quota… - SilviaPrato1 : RT @CalcioFinanza: Inter, ufficiale: bilancio 2020 in rosso di 102,4 milioni, ricavi giù a 372,4 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Inter Real Madrid, le formazioni ufficiali | News Inter Official Site UFFICIALE | Inter, bilancio in rosso di 102 milioni. Zhang: "Visione innovativa del business. Conte è un leader"

Bilancio in rosso per l'Inter che pochi minuti fa con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito e sulle principali pagine social della società ha per l'a ...

I 21 giorni di Ramon Diaz: addio al Botafogo senza aver debuttato

L'ex attaccante dell'Inter è arrivato il 6 novembre, ma si è operato e ne avrà ancora per un po': Il club non può più aspettare.

Bilancio in rosso per l'Inter che pochi minuti fa con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito e sulle principali pagine social della società ha per l'a ...L'ex attaccante dell'Inter è arrivato il 6 novembre, ma si è operato e ne avrà ancora per un po': Il club non può più aspettare.