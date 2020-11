'Sei regioni al cambio di colore', ecco cosa succederà adesso (Di venerdì 27 novembre 2020) Martina Piumatti Rt in discesa ovunque. Speranza pronto ai cambi di colore in 6 regioni. Fontana su Twitter: "Lombardia in arancione, si riaprono i negozi" I dati parlano chiaro. L'Rt, l'indice di trasmissibilità del virus, nella settimana tra il 16 e il 22 novembre, è in calo ovunque. In13 si trovano nello scenario 1 e le altre otto sono in scenario 2. E, con una media dell'Rt di poco sopra l'1, nessuna avrebbe i requisiti per posizionarsi in zona rossa o arancione. Tutte le regioni sono potenzialmente in fascia gialla. "La velocità di trasmissione dell'epidemia in Italia sta rallentando", confermano anche gli esperti della Cabina di regia. Dopo il via libera definitivo del Cts, il ministro alla Salute Roberto Speranza, potrà varare le ordinanze per spostare di zona le prime sei regioni colpite dalle ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 27 novembre 2020) Martina Piumatti Rt in discesa ovunque. Speranza pronto ai cambi diin 6. Fontana su Twitter: "Lombardia in arancione, si riaprono i negozi" I dati parlano chiaro. L'Rt, l'indice di trasmissibilità del virus, nella settimana tra il 16 e il 22 novembre, è in calo ovunque. In13 si trovano nello scenario 1 e le altre otto sono in scenario 2. E, con una media dell'Rt di poco sopra l'1, nessuna avrebbe i requisiti per posizionarsi in zona rossa o arancione. Tutte lesono potenzialmente in fascia gialla. "La velocità di trasmissione dell'epidemia in Italia sta rallentando", confermano anche gli esperti della Cabina di regia. Dopo il via libera definitivo del Cts, il ministro alla Salute Roberto Speranza, potrà varare le ordinanze per spostare di zona le prime seicolpite dalle ...

Ultime Notizie dalla rete : Sei regioni 'Sei regioni al cambio di colore', ecco cosa succederà adesso il Giornale Nel nuovo Dpcm ancora le tre fasce, ma stando all'indice Rt ora tutta Italia sarebbe potenzialmente gialla

Intanto la Lombardia è ufficialmente arancio. Presto aperture per gli esercizi commerciali. Anche la Toscana esce dal rosso. Il governo pensa a misure ad hoc per il Natale. Zero concessioni ai ristora ...

Il viceministro dell’Economia Misiani: “Il nostro sistema di welfare si è rivelato inadeguato”

Con i tre decreti ristori sono state messe in campo risorse per oltre 10 miliardi, che hanno finanziato interventi di sostegno articolati in relazione ai codice ATECO e alla classificazione di rischio ...

