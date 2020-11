Scioperi giugno 2020 | treni | aerei e taxi | il calendario delle date

Ultime Notizie dalla rete : Scioperi giugno

TerzoBinario.it

Da Roma Capitale il pagamento in surroga e l'agevolazione all'accesso al credito per la società che gestisce il trasporto per disabili. La Cgil: "Controlleremo arrivo salari, ma autisti non hanno nemm ...Il prossimo 25 novembre 2020 l’organizzazione sindacale USB ha indetto uno sciopero di 4 ore con astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Saranno garantite tutte le corse ...