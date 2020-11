Sci di fondo, Greta Laurent brilla nelle qualificazioni a Ruka ed è quarta! Passa anche Lucia Scardoni (Di venerdì 27 novembre 2020) Lo sci di fondo oggi, venerdì 27 novembre, ha visto scattare la Coppa del Mondo 2020-2021 in Finlandia: a Ruka si sta tenendo l’apertura della stagione con il consueto minitour inaugurale, che mette in palio i primi punti per la conquista della Sfera di Cristallo, che saranno dimezzati per la sprint delle 12.30, in tecnica classica. nelle qualifiche femminili del mattino, scattate alle ore 10.00, ben si comportano le azzurre nella prova dominata dalla norvegese Ane Appelkvist Stenseth in 2’55?94: Passano il turno Greta Laurent, quarta a 5?92, e Lucia Scardoni, 24ma a 10?36, mentre resta fuori Anna Comarella, 46ma a 16?19. Si salva per il rotto della cuffia la norvegese Therese Johaug, 30ma ed ultima delle qualificate, con un distacco di 11?17, mentre ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) Lo sci dioggi, venerdì 27 novembre, ha visto scattare la Coppa del Mondo 2020-2021 in Finlandia: asi sta tenendo l’apertura della stagione con il consueto minitour inaugurale, che mette in palio i primi punti per la conquista della Sfera di Cristallo, che saranno dimezzati per la sprint delle 12.30, in tecnica classica.qualifiche femminili del mattino, scattate alle ore 10.00, ben si comportano le azzurre nella prova dominata dalla norvegese Ane Appelkvist Stenseth in 2’55?94:no il turno, quarta a 5?92, e, 24ma a 10?36, mentre resta fuori Anna Comarella, 46ma a 16?19. Si salva per il rotto della cuffia la norvegese Therese Johaug, 30ma ed ultima delle qualificate, con un distacco di 11?17, mentre ...

MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci Nordico - Il programma delle gare di venerdì 27 novembre - giulianofalco : RT @mostro15119736: Comunque le piste se le facevano pure quest’estate al Billionaire... In fondo la conseguenza non è stata che un po’ di… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Sprint Ruka in DIRETTA: Federico Pellegrino insegue la finale c’è De Fabiani - #fondo #Sprint… - zazoomblog : Sci di fondo oggi Sprint Ruka 2020: orari tv programma streaming pettorali di partenza - #fondo #Sprint #2020:… - lasperanza54 : Merkel s’appella ai Paesi dell’Ue per fermare lo sci a Natale -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo Lo sci di fondo ti piace ma ti stanca troppo? Ecco come fare ad alleggerirlo La Gazzetta dello Sport ma in fondo 20 persone morte sono una tragedia, 20000 una statistica. giusto?

ogni anno ce ne sono 60.000 in meno causa smog e inquinamento dell'aria. Per coerenza dovresti girare solo a piedi o in bicicletta. Detto questo è da un mese che si sa che i morti sarebbero saliti anc ...

Sci di fondo, De Fabiani: “Punto a Tour de Ski e Mondiali”

Il fondista azzurro prova a rilanciarsi dopo una annata buia e piena di problemi fisici, la stagione parte da Ruka ma l’obiettivo saranno i mondiali ...

ogni anno ce ne sono 60.000 in meno causa smog e inquinamento dell'aria. Per coerenza dovresti girare solo a piedi o in bicicletta. Detto questo è da un mese che si sa che i morti sarebbero saliti anc ...Il fondista azzurro prova a rilanciarsi dopo una annata buia e piena di problemi fisici, la stagione parte da Ruka ma l’obiettivo saranno i mondiali ...