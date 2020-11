PS5 ha venduto il triplo di Xbox Series X/S nella prima settimana di lancio in Spagna (Di venerdì 27 novembre 2020) PlayStation 5 e Xbox Series X/S sono ormai sul mercato da poche settimane e iniziano ad arrivare i primi dati sulle vendite al lancio in Europa. In Spagna ad esempio, PS5 ha superato di gran lunga le vendite di Xbox Series X/S, con 43.000 unità della console di Sony contro le 14.000 di Microsoft. Di queste 43.000, il modello normale con il disco ha venduto 38.000 unità, mentre la versione all digital 5.000. Quindi, possiamo dire che il modello normale con un lettore di dischi è quello predominante, con il digitale che ha una quota di mercato molto più piccola. Oltre a questo, in Spagna si tratta del miglior lancio di sempre: PS2 infatti aveva venduto 40.000 unità, PS3 35.000 e PS5 38.000. Xbox ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 27 novembre 2020) PlayStation 5 eX/S sono ormai sul mercato da poche settimane e iniziano ad arrivare i primi dati sulle vendite alin Europa. Inad esempio, PS5 ha superato di gran lunga le vendite diX/S, con 43.000 unità della console di Sony contro le 14.000 di Microsoft. Di queste 43.000, il modello normale con il disco ha38.000 unità, mentre la versione all digital 5.000. Quindi, possiamo dire che il modello normale con un lettore di dischi è quello predominante, con il digitale che ha una quota di mercato molto più piccola. Oltre a questo, insi tratta del migliordi sempre: PS2 infatti aveva40.000 unità, PS3 35.000 e PS5 38.000....

