PS5 e lo sviluppo cross-gen con PS4 analizzato in video da Digital Foundry

Sackboy: A Big Adventure è stato il titolo di lancio per PlayStation 5, ma il gioco è arrivato anche sulle precedenti console PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Come gira su queste tre piattaforme? Un nuovo video di Digital Foundry analizza nel dettaglio come si comporta il gioco. Secondo quanto riportato da Digital Foundry, tutte e tre le versioni girano a 60 fps, e sono ben ottimizzate, anche se ci sono diverse risoluzioni: PS4 Pro sembra stabilizzarsi a 1080p, con la PS4 originale che sembra funzionare più vicino a 720p. Per quanto riguarda PlayStation 5, la risoluzione media è un 4K dinamico che si attesta all'incirca sui 1620p. Insomma, Sumo Digital sembra aver fatto un buon lavoro di ottimizzazione sulle tre console: va da sé che le versioni PS4 e PS4 Pro hanno dettagli in alcune ...

