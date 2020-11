Ora Fontana vuole riformare la sanità regionale (Di sabato 28 novembre 2020) Da domani la Lombardia sarà zona arancione, il ministro della salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che entrerà in vigore il 29 novembre. Sulla data si era consumato l’ennesimo scontro tra il presidente lombardo Fontana e il Governo. Il ministro Speranza aveva chiesto di far slittare l’allentamento delle restrizioni al 3 dicembre per consolidare il miglioramento dei dati lombardi. Le tre settimane di mini lockdown hanno diminuito la pressione sugli ospedali, ma il numero di terapie intensive occupate resta sopra … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 28 novembre 2020) Da domani la Lombardia sarà zona arancione, il ministro della salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che entrerà in vigore il 29 novembre. Sulla data si era consumato l’ennesimo scontro tra il presidente lombardoe il Governo. Il ministro Speranza aveva chiesto di far slittare l’allentamento delle restrizioni al 3 dicembre per consolidare il miglioramento dei dati lombardi. Le tre settimane di mini lockdown hanno diminuito la pressione sugli ospedali, ma il numero di terapie intensive occupate resta sopra … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

