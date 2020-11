Non fiori ma gol alla Juve (Di sabato 28 novembre 2020) Da ragazzo abitavo coi miei genitori a Napoli in via Scipione Capece 3, stradina solitaria, silenziosa e piena di cacche di cani sulla collina di Posillipo… solitaria e silenziosa fino al 5 luglio 1984 quando in via Scipione Capece 3/a venne a stare di casa Diego Armando Maradona! Da quel giorno, a parte le cacche dei cani, niente fu più come prima. In primo luogo per me che in quanto «quello che abita di fronte a Maradona» godevo tra i … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 28 novembre 2020) Da ragazzo abitavo coi miei genitori a Napoli in via Scipione Capece 3, stradina solitaria, silenziosa e piena di cacche di cani sulla collina di Posillipo… solitaria e silenziosa fino al 5 luglio 1984 quando in via Scipione Capece 3/a venne a stare di casa Diego Armando Maradona! Da quel giorno, a parte le cacche dei cani, niente fu più come prima. In primo luogo per me che in quanto «quello che abita di fronte a Maradona» godevo tra i … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Non fiori Non fiori ma gol alla Juve | il manifesto Il Manifesto BALLABIO SUPERIORE, L’INVASIONE DELLE CAPRE MANGIA FIORI AL CIMITERO DI VIA FIUME

BALLABIO – Curioso “assalto” non autorizzato da parte di un piccolo gruppo di capre che nel primo pomeriggio di oggi, venerdì, ha invaso (pacificamente, ma non senza conseguenze) il cimitero di Ballab ...

La Roma omaggia Maradona: Conti porterà fiori davanti al murales

Il gemellaggio anni '80 forse non tornerà, è presto, ma il gesto probabilmente stempererà i rapporti negativi tra Roma e Napoli (i tifosi). La Roma ha pensato ...

