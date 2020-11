NBA: Nico Mannion firma il two-way contract con i Golden State Warriors (Di venerdì 27 novembre 2020) Come riportato da Shams Charania di The Athletic, per Nico Mannion c’è un two-way contract con i Golden State Warriors, che lo hanno scelto con la quarantottesima chiamata al recente draft NBA. Questa tipologia di contratto lo porterà sia nell’orbita della franchigia principale che in quella dell’affiliata in G League, i Santa Cruz Warriors. Vediamo in breve come funziona il two-way contract, che è peraltro cambiato nelle modalità. Va innanzitutto precisato che solo le scelte del primo giro, in NBA, hanno il contratto garantito: per le altre non v’è certezza. Il caso di Mannion, fortunatamente, rientra tra quelli andati bene. Fino a un anno fa, il two-way contract prevedeva che il giocatore si aggregasse per 45 giorni ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) Come riportato da Shams Charania di The Athletic, perc’è un two-waycon i, che lo hanno scelto con la quarantottesima chiamata al recente draft NBA. Questa tipologia di contratto lo porterà sia nell’orbita della franchigia principale che in quella dell’affiliata in G League, i Santa Cruz. Vediamo in breve come funziona il two-way, che è peraltro cambiato nelle modalità. Va innanzitutto precisato che solo le scelte del primo giro, in NBA, hanno il contratto garantito: per le altre non v’è certezza. Il caso di, fortunatamente, rientra tra quelli andati bene. Fino a un anno fa, il two-wayprevedeva che il giocatore si aggregasse per 45 giorni ...

