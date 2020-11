Maradona, il lungo addio (Di venerdì 27 novembre 2020) Giammarco Oberto Migliaia e migliaia, un assedio lungo un giorno alla Casa Rosada, sede del governo argentino diventata camera ardente del più grande calciatore di sempre, di certo il più amato. Una ... Leggi su leggo (Di venerdì 27 novembre 2020) Giammarco Oberto Migliaia e migliaia, un assedioun giorno alla Casa Rosada, sede del governo argentino diventata camera ardente del più grande calciatore di sempre, di certo il più amato. Una ...

fanpage : “Non è stato adeguatamente curato. Sarebbe dovuto restare in ospedale, non in una casa che non era stata preparata'… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ???? #Maradona, lungo corteo fino al cimitero. Chiusa la camera ardente a #CasaRosada dopo gli sc… - adictoazul_1 : RT @claudioruss: #Gattuso: “#Maradona non morirà mai realmente, a #Napoli se ne parlerà ancora a lungo. Lo rispetteremo sperando di potergl… - infoitsport : Da Buenos Aires a Napoli, il lungo addio a Maradona - mzuppy : My report for @CdT_Online on #Maradona last #farewell Un lungo abbraccio e milioni di lacrime per dire addio a Mara… -