Mamma positiva | partorisce e subito le danno la bimba | “Tutto sicuro”

LavoroLazio_com : Mamma positiva e neonata da subito insieme, in sicurezza. Rooming-in Covid al Gemelli Venerdì 20 novembre, ore 12,4… - sunsetcurve_ : @Haiels Mia mamma è positiva - romasociale : AL #GEMELLI PRIMO CASO DI 'ROOMING-IN' PER MAMMA POSITIVA E NEONATA - zazoomblog : Roma neonata portata subito nella stanza della mamma positiva. Il Gemelli: sicurezza garantita - #neonata #portata… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Covid a #Roma, neonata portata subito nella stanza della mamma positiva. Il #Gemelli: «Sicurezza garantita» https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Mamma positiva

Non ce l’ha fatta Veronica Stile, 33 anni, avvocato e mamma di una bimba di 3 anni ed in attesa del secondo figlio. Era al quarto mese di gravidanza, la giovane di Nocera Inferiore, risultata positiva ...Nonostante fosse affetta dal virus, una mamma positiva in sala parto ha potuto accogliere la sua piccola neonata senza alcun rischio ...