LIVE F1, GP Bahrain in DIRETTA: prove libere 1, Ferrari e Leclerc lavorano in ottica 2021 (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Bahrain (27 novembre) – Le dichiarazioni di Leclerc – Le dichiarazioni di Vettel – Le dichiarazioni di Hamilton Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP del Bahrain, terzultimo round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Sakhir i piloti e le scuderie lavoreranno alacremente per arrivare alle qualifiche e alla gara domenicale nelle migliori condizioni possibili. Nel deserto si prospetta una gara avvincente, in cui l'interesse sarà sulla singola prova piuttosto che sul campionato. Come è ben noto, i due titoli piloti e costruttori sono stati assegnati, con Lewis Hamilton e la Mercedes che hanno festeggiato il loro settimo iride all'insegna dei ...

