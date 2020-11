Lite sul congelamento della zona arancione in Lombardia Poi parte la trattativa La mappa dei colori (Di venerdì 27 novembre 2020) La richiesta alla Lombardia per evitare il weekend di shopping. La risposta: dati stabili da tre settimane, la gente non capirebbe Leggi su corriere (Di venerdì 27 novembre 2020) La richiesta allaper evitare il weekend di shopping. La risposta: dati stabili da tre settimane, la gente non capirebbe

Ultime Notizie dalla rete : Lite sul Lombardia zona rossa, scontro Speranza - Fontana sulla zona arancione Corriere della Sera Il Pd: "Il sindaco chiarisca". La Rsu solidarizza con tutti e due

Sul diverbio finito alle mani tra il senatore e consigliere comunale Roberto Berardi e il funzionario tecnico Domenico Covitto, arriva un’interrogazione del Pd. I consiglieri di minoranza chiedono al ...

Lite tra fidanzati alla Stazione di Nettuno, accorrono la volante e il 118

Ha destato una certa preoccupazione questa sera alle 17,30 circa, la presenza di un’ambulanza del 118 e di due volanti del Commissariato di polizia di Anzio presso laStazione ferroviaria di Nettuno. S ...

