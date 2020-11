Lily Collins: “Da attrice so di poter aiutare le persone, specialmente le donne” (Di venerdì 27 novembre 2020) La star si è raccontata sulle pagine di “Grazia” Lily Collins, 31 anni e un viso da bambina è ormai una attrice affermata. Dopo l’esperienza con la serie tv “Emily In Paris” di cui è stata già confermata la seconda stagione, la vedremo impegnata, sempre su Netflix, con il film “Mank” che potrebbe essere anche in lizza ai prossimi Oscar. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grazia Italia (@grazia it) Leggi anche: Netflix annuncia la seconda stagione di “Emily In Paris” La star si è raccontata sull’ultimo numero di “Grazia“: “Quando ho iniziato a lavorare, mi affidavo molto alle opinioni altrui e spesso arrivavo a conclusioni mediando sui consigli di diverse persone. Ma negli ultimi due anni ho capito che puoi anche chiedere pareri in giro, ma alla fine devi silenziarli e far parlare ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 27 novembre 2020) La star si è raccontata sulle pagine di “Grazia”, 31 anni e un viso da bambina è ormai unaaffermata. Dopo l’esperienza con la serie tv “Emily In Paris” di cui è stata già confermata la seconda stagione, la vedremo impegnata, sempre su Netflix, con il film “Mank” che potrebbe essere anche in lizza ai prossimi Oscar. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grazia Italia (@grazia it) Leggi anche: Netflix annuncia la seconda stagione di “Emily In Paris” La star si è raccontata sull’ultimo numero di “Grazia“: “Quando ho iniziato a lavorare, mi affidavo molto alle opinioni altrui e spesso arrivavo a conclusioni mediando sui consigli di diverse. Ma negli ultimi due anni ho capito che puoi anche chiedere pareri in giro, ma alla fine devi silenziarli e far parlare ...

361_magazine : #LilyCollins si racconta - racheart86 : @Onedaymoree A me è piaciuta molto, poi ci sono degli attori pazzeschi, oltre a Josh c'è pure Lily Collins e Olivia Colman ?? - sochepuoiamarti : Mi spiegate perché avete TUTTI questa icona? Anche a me piace Lily Collins però ce l'avete tuttiiiii - tortellodipesce : Comunque l’altro giorno a storia e documentazione della moda abbiamo analizzato il modo di gestire di Lily Collins… - cocoa_key : RT @vogue_italia: Dopo Emily in Paris... Intervista a @lilycollins sul suo prossimo film Netflix (e non solo). L'attrice, figlia di Phil Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Lily Collins È l'anno di Lily Collins nel cast di Mank dopo Emily in Paris Vogue Italia Serie Tv Emily in Paris, in attesa della stagione 2 con protagonista l’attrice Lily Collins

Serie Tv Emily in Paris, in attesa della seconda stagione con protagonista l’attrice Lily Collins. Una americana a Parigi, nell’ambiente della moda, che viene subito schernita dall’entourage lavorativ ...

Il vestito di Pimkie con maniche a sbuffo perfetto per le feste

Il vestito di Pimkie con maniche a sbuffo perfetto per le feste. Questo abito è perfetto per le vostre serate natalizie. La foto.

Serie Tv Emily in Paris, in attesa della seconda stagione con protagonista l’attrice Lily Collins. Una americana a Parigi, nell’ambiente della moda, che viene subito schernita dall’entourage lavorativ ...Il vestito di Pimkie con maniche a sbuffo perfetto per le feste. Questo abito è perfetto per le vostre serate natalizie. La foto.