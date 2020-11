Le ragazze della domenica

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 28 novembre 2020) Ai maschi, la facoltà decisionale su come e dove trascorrere la; alle, quella d’imporne il limite con l’orario di rientro. Non fumavano sigarette e non bevevano alcolici; né pronunciavano termini sconvenienti o peggio parolacce, in nessuna circostanza. Di mattina in chiesa per ricevere l’ostia consacrata a messa, di pomeriggio in oratorio per spiegare il catechismo ai fanciulli. Però anche loro di sera, le, si accomodavano sui divani di casa di qualcuno per guardare, a luci spente, filmini … Continua L'articolo proviene da il manifesto.