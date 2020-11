Inter, Vidal ha chiesto scusa alla squadra ma sarà multato ugualmente (Di venerdì 27 novembre 2020) Non sono bastate le scuse alla squadra ad Arturo Vidal per evitare la multa dopo l’espulsione contro il Real Madrid Il Corriere dello Sport racconta tra le sue pagine il day-after ad Appiano Gentile dopo la sconfitta contro il Real Madrid. Ha cominciato Conte, sottolineando come, prima dell’espulsione di Vidal, tutto fosse ancora aperto, e che, anzi, l’Inter stava proprio cominciando a riemergere dalle difficoltà iniziali, poi ha passato la parola al cileno, che si è rammaricato, ha ammesso l’errore, ma ha anche provato a spiegarsi. Re Artù vede il Real Madrid come il ‘grande nemico’, sia per una velenosa eliminazione dalla Champions quando ancora indossava la maglia del Bayern, sia per i trascorsi recenti in maglia Barça. L’altra sera, convinto di aver subito fallo da Varane, nel ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Non sono bastate le scusead Arturoper evitare la multa dopo l’espulsione contro il Real Madrid Il Corriere dello Sport racconta tra le sue pagine il day-after ad Appiano Gentile dopo la sconfitta contro il Real Madrid. Ha cominciato Conte, sottolineando come, prima dell’espulsione di, tutto fosse ancora aperto, e che, anzi, l’stava proprio cominciando a riemergere dalle difficoltà iniziali, poi ha passato la parola al cileno, che si è rammaricato, ha ammesso l’errore, ma ha anche provato a spiegarsi. Re Artù vede il Real Madrid come il ‘grande nemico’, sia per una velenosa eliminazione dChampions quando ancora indossava la maglia del Bayern, sia per i trascorsi recenti in maglia Barça. L’altra sera, convinto di aver subito fallo da Varane, nel ...

FBiasin : Il problema dell’#Inter è in mezzo: -Il giocatore più bravo (#Barella) deve giocare sempre per 3. -#Gagliardini a… - OptaPaolo : 3 - Arturo Vidal è uno dei tre giocatori ad aver ricevuto un cartellino rosso con tre differenti squadre in Champio… - pisto_gol : Int-Rma 0:2 Senza testa, senza idee, senza gioco: il Real domina dal 1minuto, segna su rigore Hazard, prende un pal… - pietrocellamare : @Inter Spedite al mittente il sig Vidal aquistato per potere distruggere una squadra e far comodo a qualcuno e cosi… - TommasoCristia3 : @Interismo4 A me il mercato estivo non è piaciuto x nulla ed è facile dire che li ha scelti Conte. Sono stati scelt… -