Inter, Conte in bilico: Allegri pronto a subentrare, no a Spalletti e Cambiasso (Di venerdì 27 novembre 2020) Serve una svolta immediata da parte dell’Inter e di Conte altrimenti potrebbe verificarsi il clamoroso ribaltone in panchina Serve una svolta immediata per l’Inter e per Antonio Conte. La società finora gli ha confermato la fiducia, c’è voglia di proseguire il progetto iniziato nell’estate 2019 per provare a riportare l’Inter in alto, ma c’è bisogno di un segnale, di una scintilla che faccia capire che la stagione può tornare sui binari giusti. Uscire con le ossa rotta da Reggio Emilia – ieri Conte ha provato la difesa a 4 – e poi magari soccombere anche a Monchengladbach martedì, gettando all’aria il girone di Champions, assomiglierebbe tanto a un crollo a cui porre rimedio. Se la squadra non darà segni di risveglio, nonostante tutti i problemi legati all’ingaggio di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Serve una svolta immediata da parte dell’e dialtrimenti potrebbe verificarsi il clamoroso ribaltone in panchina Serve una svolta immediata per l’e per Antonio. La società finora gli ha confermato la fiducia, c’è voglia di proseguire il progetto iniziato nell’estate 2019 per provare a riportare l’in alto, ma c’è bisogno di un segnale, di una scintilla che faccia capire che la stagione può tornare sui binari giusti. Uscire con le ossa rotta da Reggio Emilia – ieriha provato la difesa a 4 – e poi magari soccombere anche a Monchengladbach martedì, gettando all’aria il girone di Champions, assomiglierebbe tanto a un crollo a cui porre rimedio. Se la squadra non darà segni di risveglio, nonostante tutti i problemi legati all’ingaggio di ...

capuanogio : ?? #Conte, il percorso è finito. Adesso per coerenza servono le dimissioni #Inter #InterRealMadrid #UCL - FBiasin : L'#Inter è ancora in corsa: fine delle buone notizie. Il problema non sono le conferenze di #Conte, ma la squadra… - Sport_Mediaset : .@LapoDeCarlo1: 'Inter, è tutta colpa di Conte e Vidal' Siete d'accordo? #SportMediaset - calciomercatoit : #Inter, la società crede in #Conte: ma chiede diverso turnover e cambio modulo ?? #CMITmercato - giovannibrenteg : @NicoSpinelli8 Marotta non ha voluto Conte perché lo conosceva molto bene. Quando Marotta è arrivato all’Inter Suni… -