FIFA 21: Obiettivi Rodrygo Record Breaker – Requisiti (Di venerdì 27 novembre 2020) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permettono di sbloccare la carta speciale Record Breaker di Rodrygo. La carta Record Breaker viene rilasciata per i giocatori che si sono contraddistinti per aver battuto un Record o un primato di una competizione o di una squadra di club. Potrete riscattare la carta speciale completando gli Obiettivi dedicati disponibili nella modalità FIFA 21 Ultimate Team. Requisiti Gerard Rodrygo Record Breaker Re delle Triplette: Segna almeno 3 gol usando giocatori brasiliani in una partita in Amichevoli FUT Live: Capolavoro manageriale, con almeno 8 giocatori de LaLiga nella squadra ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 27 novembre 2020) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gliche permettono di sbloccare la carta specialedi. La cartaviene rilasciata per i giocatori che si sono contraddistinti per aver battuto uno un primato di una competizione o di una squadra di club. Potrete riscattare la carta speciale completando glidedicati disponibili nella modalità21 Ultimate Team.GerardRe delle Triplette: Segna almeno 3 gol usando giocatori brasiliani in una partita in Amichevoli FUT Live: Capolavoro manageriale, con almeno 8 giocatori de LaLiga nella squadra ...

IlVal_79 : @stebellentani Credo che a livello Uefa o addirittura Fifa debbano cambiare un po' di regolette sui contratti di al… - MagnusKofoed : RT @fifautita: New STORYLINES players available in season 2 objectives - fifautita : New STORYLINES players available in season 2 objectives - grandericchiuti : 'sai già quali sono i tuoi obiettivi per i prossimi 10 anni?' - Creare benessere. Minimo vincere una partita a fifa… -