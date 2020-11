F1, programma qualifiche 28 novembre: orari GP Bahrain 2020, tv streaming, guida Sky e TV8 (Di venerdì 27 novembre 2020) Grande attesa in vista della giornata di domani per assistere sotto i riflettori del Bahrain International Circuit alle qualifiche del terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si tratta della sedicesima edizione del Gran Premio del Bahrain, rinviato a fine novembre (rispetto a marzo-aprile) in seguito allo stravolgimento del calendario iridato provocato dalla pandemia di Covid-19. Mercedes parte coi favori del pronostico per monopolizzare la prima fila in griglia, ma attenzione alla Red Bull con Max Verstappen che proverà ad impensierire le Frecce Nere anche sul giro secco. Ferrari all’attacco con Charles Leclerc e Sebastian Vettel per continuare ad inseguire il terzo posto nel Mondiale costruttori. Le qualifiche del Gran Premio del Bahrain 2020, ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) Grande attesa in vista della giornata di domani per assistere sotto i riflettori delInternational Circuit alledel terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si tratta della sedicesima edizione del Gran Premio del, rinviato a fine(rispetto a marzo-aprile) in seguito allo stravolgimento del calendario iridato provocato dalla pandemia di Covid-19. Mercedes parte coi favori del pronostico per monopolizzare la prima fila in griglia, ma attenzione alla Red Bull con Max Verstappen che proverà ad impensierire le Frecce Nere anche sul giro secco. Ferrari all’attacco con Charles Leclerc e Sebastian Vettel per continuare ad inseguire il terzo posto nel Mondiale costruttori. Ledel Gran Premio del, ...

