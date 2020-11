De Luca torna ad attaccare il governo: «Le zone? Una buffonata. Siamo nelle mani del Padreterno» – Il video (Di venerdì 27 novembre 2020) «Si sta ragionando su zone, contro zone, sotto zone. La mia opinione è che queste zone sono una grande buffonata». Vincenzo De Luca attacca il sistema messo in piedi dal governo per decidere le restrizioni anti-Coronavirus nelle diverse regioni italiane. Per il governatore della Campania ci sono «ragioni obiettive» da cui dovrebbe dipendere l’assegnazione del colore giallo, arancione o rosso, ma in realtà peserebbero «altre ragioni che rinviano a motivi di politica politicante, dove la sanità non c’entra niente». L’accusa è chiara: mentre la Regione Campania comunicherebbe «il numero vero di tamponi, Siamo sotto i 25 mila al giorno e questo fa aumentare il numero dei positivi», altre Regioni «comunicano un numero altissimo di tamponi ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 novembre 2020) «Si sta ragionando su, contro, sotto. La mia opinione è che questesono una grande». Vincenzo Deattacca il sistema messo in piedi dalper decidere le restrizioni anti-Coronavirusdiverse regioni italiane. Per il governatore della Campania ci sono «ragioni obiettive» da cui dovrebbe dipendere l’assegnazione del colore giallo, arancione o rosso, ma in realtà peserebbero «altre ragioni che rinviano a motivi di politica politicante, dove la sanità non c’entra niente». L’accusa è chiara: mentre la Regione Campania comunicherebbe «il numero vero di tamponi,sotto i 25 mila al giorno e questo fa aumentare il numero dei positivi», altre Regioni «comunicano un numero altissimo di tamponi ...

