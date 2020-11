Così faremo comunicare Terra e Luna Parla Avino Argotec

Leggi su formiche

(Di venerdì 27 novembre 2020) “Un riconoscimento importante e un primo passo per proseguire nello studio di un progetto su cui lavoriamo da tre anni”. Èche David, fondatore e managing director di, commenta a Formiche.net il finanziamento da 3,4 milioni di euro arrivato da UniCredit per il programma Andromeda, la costellazione di piccoli satelliti che punta a fornire comunicazioni alle (tante) future missioni sulla. MISSIONI DEL FUTURO “Da qui al 2030 ci sono 95 missioni programmate verso la superficiere – ha notato– e il nostro target è avere i primi satelliti in orbita nel 2024”. L’attenzione italiana è soprattutto (ma non solo) per il programma Artemis, con cui gli Stati Uniti vogliono tornare sullanel giro di pochi anni (in attesa di capire “l’effetto ...