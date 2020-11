Coronavirus | spunta un altro sintomo molto comune che fa preoccupare

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 27 novembre 2020) Benché l'infezione provocata dalSARS-CoV-2 – chiamata COVID-19 – sia legata a un patogeno respiratorio, è ormai chiaro che essa possa colpire praticamente ogni organo, tessuto e sistema del nostro corpo, ad esempio a causa di pericolosi coaguli di sangue o dell'infiammazione diffusa. Nebbia mentale, delirio, perdita di capelli, sindrome del COVID lungo, peggioramento dell'acufene e problemi dermatologici sono solo alcune delle manifestazioni rilevate dai medici nei pazienti contagiati in tutto il mondo. Ora sembra essere emerso un nuovo, preoccupante disturbo: la perdita di denti, che cadrebbero come foglie dagli alberi senza provocare alcun dolore e sanguinamento. Semplicemente, diventano instabili e in breve tempo si staccano. Ad oggi non ci sono studi scientifici che associano la COVID-19 alla caduta dei denti, tuttavia diversi pazienti hanno ...