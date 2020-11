Capri Watch lancia “Dpcm”, un’iniziativa di marketing per i clienti delle zone rosse (Di venerdì 27 novembre 2020) di Marco Milano A Capri si emana un proprio “Dpcm”, ma non si tratta di un decreto speciale ma del “Discount Promotion Coupon marketing”, una strategia anti-crisi lanciata dal noto brand “Capri Watch” destinata esclusivamente agli abitanti delle regioni in “zona rossa” che al momento non possono fare lo shopping natalizio nei negozi tradizionali. “Pensare positivo in tempi di crisi”, con questa filosofia il patron di “Capri Watch” Silvio Staiano ha “emanato” sul web il suo primo “Dpcm” (Discount Promotion Coupon marketing). “Nelle città desertificate di oggi e con gli orari di chiusura ridotti a poche ore al giorno, ecco partire – questa la presentazione dell’iniziativa – ancora una volta dal Centro ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 27 novembre 2020) di Marco Milano Asi emana un proprio, ma non si tratta di un decreto speciale ma del “Discount Promotion Coupon”, una strategia anti-crisita dal noto brand “” destinata esclusivamente agli abitantiregioni in “zona rossa” che al momento non possono fare lo shopping natalizio nei negozi tradizionali. “Pensare positivo in tempi di crisi”, con questa filosofia il patron di “” Silvio Staiano ha “emanato” sul web il suo primo(Discount Promotion Coupon). “Nelle città desertificate di oggi e con gli orari di chiusura ridotti a poche ore al giorno, ecco partire – questa la presentazione dell’iniziativa – ancora una volta dal Centro ...

positanonews : Black friday da Capri Watch: sconti fino al 70% + 20% su tutti gli articoli fino a domenica tra le #news… - CarloValentini3 : PEPPINO DI CAPRI 'Parlami d'amore Mariù' Live (Motivo del 1932 e inciso ... - nev19591 : RT @nev19591: ROBERTA - PEPPINO DI CAPRI 1963 Lo sai non è vero che non ti voglio più Lo so non mi credi non hai fiducia in me Roberta asc… - RaReMusic84 : Champagne (vers. originale) - Peppino di Capri - CapriWatch : Pensare positivo in tempi di crisi, è questa la filosofia che ha spinto il patron di Capri Watch Silvio Staiano a l… -

Ultime Notizie dalla rete : Capri Watch Black friday da Capri Watch: sconti fino al 70% + 20% su tutti gli articoli fino a domenica Positanonews Capri Watch lancia “Dpcm”, un’iniziativa di marketing per i clienti delle zone rosse

di Marco Milano A Capri si emana un proprio “DPCM”, ma non si tratta di un decreto speciale ma del “Discount Promotion Coupon Marketing”, una strategia anti-crisi lanciata dal noto brand “Capri Watch” ...

Capri Watch lancia il suo Dpcm per Natale

“Pensare positivo in tempi di crisi”, è questa la filosofia che ha spinto il patron di Capri Watch, Silvio Staiano, ad emanare e lanciare sul web il suo primo Dpcm (Discount Promotion Coupon Marketing ...

di Marco Milano A Capri si emana un proprio “DPCM”, ma non si tratta di un decreto speciale ma del “Discount Promotion Coupon Marketing”, una strategia anti-crisi lanciata dal noto brand “Capri Watch” ...“Pensare positivo in tempi di crisi”, è questa la filosofia che ha spinto il patron di Capri Watch, Silvio Staiano, ad emanare e lanciare sul web il suo primo Dpcm (Discount Promotion Coupon Marketing ...