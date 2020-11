Viaggiare in aereo: nuove regole da rispettare per il coronavirus (Di giovedì 26 novembre 2020) Le cautele mirate a contrastare il più possibile i contagi da Covid-19, stanno rivoluzionando o rivoluzioneranno buona parte dei comportamenti delle persone. Ecco infatti le linee guida indicate dagli enti di sicurezza europei, allo scopo di rendere più sicuri gli ingressi negli aeroporti, e le stesse procedure di imbarco e sbarco. Vediamo allora a quali indicazioni dovranno attenersi, nelle prossime settimane, tutti coloro che decideranno di Viaggiare in aereo. Se ti interessa saperne di più sul cosiddetto overbooking, che cos’è e quando scatta il risarcimento treno o aereo, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Viaggiare in aereo: chi ha indicato le nuove regole? Come ben sappiamo, la fase 2 comporta la gestione della presenza del ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 26 novembre 2020) Le cautele mirate a contrastare il più possibile i contagi da Covid-19, stanno rivoluzionando o rivoluzioneranno buona parte dei comportamenti delle persone. Ecco infatti le linee guida indicate dagli enti di sicurezza europei, allo scopo di rendere più sicuri gli ingressi negli aeroporti, e le stesse procedure di imbarco e sbarco. Vediamo allora a quali indicazioni dovranno attenersi, nelle prossime settimane, tutti coloro che decideranno diin. Se ti interessa saperne di più sul cosiddetto overbooking, che cos’è e quando scatta il risarcimento treno o, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google Newsin: chi ha indicato le? Come ben sappiamo, la fase 2 comporta la gestione della presenza del ...

DefazioFabio : RT @AndreaGiuricin: Piano piano esce il piano 8.0 per il trasporto #aereo del #Governo? Trasporto anni '80 dove solo i ricchi potevano viag… - truuudetective : RT @AndreaGiuricin: Piano piano esce il piano 8.0 per il trasporto #aereo del #Governo? Trasporto anni '80 dove solo i ricchi potevano viag… - GVL42867714 : RT @AndreaGiuricin: Piano piano esce il piano 8.0 per il trasporto #aereo del #Governo? Trasporto anni '80 dove solo i ricchi potevano viag… - AndreaGiuricin : Piano piano esce il piano 8.0 per il trasporto #aereo del #Governo? Trasporto anni '80 dove solo i ricchi potevano… - jobwithinternet : RT @GeMa7799: “Passaporti sanitari” per viaggiare in aereo. Obblighi vaccinali avvolti nell’illusione della scelta... -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggiare aereo Viaggiare in aereo durante la pandemia di Covid-19 è sicuro come andare a fare la spesa Scienze Fanpage Covid, allo studio il “passaporto sanitario” digitale per viaggiare sicuri

Iata Travel Pass è un pass sanitario digitale per sbloccare le frontiere e abolire la regola della quarantena obbligatoria. Il sistema sarà sperimentato entro la fine dell'anno e, in caso di successo, ...

Vaccino anti-covid obbligatorio per volare con Qantas

La compagnia aerea australiana Qantas pensa all'obbligo del vaccino anti-covid per chi vuole entrare nel Paese ...

Iata Travel Pass è un pass sanitario digitale per sbloccare le frontiere e abolire la regola della quarantena obbligatoria. Il sistema sarà sperimentato entro la fine dell'anno e, in caso di successo, ...La compagnia aerea australiana Qantas pensa all'obbligo del vaccino anti-covid per chi vuole entrare nel Paese ...