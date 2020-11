Vergine (Di giovedì 26 novembre 2020) Nelle prossime settimane penserò a te come la “ricordatrice”. Il tuo compito sarà approfondire e affinare il tuo rapporto con i vecchi tempi e le vecchie abitudini, sia del tuo passato sia di quello delle persone a cui tieni di più. Spero... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 26 novembre 2020) Nelle prossime settimane penserò a te come la “ricordatrice”. Il tuo compito sarà approfondire e affinare il tuo rapporto con i vecchi tempi e le vecchie abitudini, sia del tuo passato sia di quello delle persone a cui tieni di più. Spero... Leggi

