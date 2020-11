Traffico Roma del 26-11-2020 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 novembre 2020) LuceverdeBuona giornata da Simona Cerchiara e Bentrovati all’ascolto rallentamenti sul lungotevere all’altezza dell’isola Tiberina tra l’aventino e il video per trattore Argentina in precedenza un incidente Ora si tratta diavvenuto invece ora Un incidente tra Piazza Vittorio e via Emanuele Filiberto sulla Viola gli Anticaintenso e code vicino a via di Bravetta in direzione del Gianicolo in via di Torrevecchia difficoltà di circolazione tra via Castelbianco e via Castiglioni in direzione della Trionfale mentre sulla via Appia Antica abbiamo code Ardeatina e Porta San Sebastiano poi i disagi a causa di lavori sulla via Salaria all’altezza della motorizzazione e sul Raccordo Anulare all’altezza della Appia nella carreggiata e ricordiamo che è obbligatorio l’uso della mascherina anche all’aperto su tutto il ...