Toni Servillo settimo tra i 25 migliori attori del 21° secolo

Non ha ancora vinto un Oscar, ma quale maggior interprete de La Grande Bellezza, è come se l'avesse ricevuto. Ora a confermare il talento immenso di Toni Servillo arriva anche una classifica dei 25 migliori attori del XXI° secolo (secondo il New York Times) e lui è settimo, unico italiano e uno dei pochi europei. Il film che ha portato all'Italia l'ultimo Oscar non è il motivo principale per cui si trova qui. Servillo, sempre al fianco di Sorrentino, fin dal suo debutto alla regia, con lui ha scavato nelle ombre e nei peccati del potere in diverse pellicole, raccontandone aspetti che non sono solo italiani e sanno avere una lettura internazionale e universale. Nella scheda che racconta uno dei nostri grandi interpreti contemporanei, orgoglio del nostro paese, c'è ...

