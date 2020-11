Slovan Liberec-Hoffenheim: formazione e dove vederla (Di giovedì 26 novembre 2020) Stasera 26 Novembre 2020 nello Stadio U Nisy alle ore 18:55 si disputerà la partita Slovan Liberec-Hoffenheim di Europa League. Lo Slovan Liberec si trova nel Gruppo L a terzo posto con 3 punti, e arriva da una striscia negativa con una vittoria con Gent, poi ha perso due partite contro la Stella Rossa e Hoffenheim, e infine nel campionato ha vinto con il Teplice e ha perso con il Jablonec. L’Hoffenheim si trova nel Gruppo L al primo posto con 9 punti, e arriva da una striscia altalenante con una vittoria con il Gent, una sconfitta contro l’Union Berlino, poi ha vinto di nuovo con Liberec, e infine ha perso con il Wolfsburg, e ha pareggiato con lo Stoccarda. Slovan Liberec-Hoffenheim: quali saranno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 26 novembre 2020) Stasera 26 Novembre 2020 nello Stadio U Nisy alle ore 18:55 si disputerà la partitadi Europa League. Losi trova nel Gruppo L a terzo posto con 3 punti, e arriva da una striscia negativa con una vittoria con Gent, poi ha perso due partite contro la Stella Rossa e, e infine nel campionato ha vinto con il Teplice e ha perso con il Jablonec. L’si trova nel Gruppo L al primo posto con 9 punti, e arriva da una striscia altalenante con una vittoria con il Gent, una sconfitta contro l’Union Berlino, poi ha vinto di nuovo con, e infine ha perso con il Wolfsburg, e ha pareggiato con lo Stoccarda.: quali saranno ...

L'Europa League vedrà sfidarsi Slovan Liberec-Hoffenheim, volete sapere quote e formazioni? scopriamole insieme nell'articolo.

LIVE SLOVAN LIBEREC - TSG HOFFENHEIM EUROPA LEAGUE 2020/2021. DIRETTA LIVE. ORARIO, FORMAZIONI, DOVE VEDERLA

PREPARTITA. Slovan Liberec - TSG Hoffenheim è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021. La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore ...

