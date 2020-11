Se Google sa più del medico | pro e contro dell’Intelligenza artificiale

Leggi su dire

(Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA – Una giornata di approfondimento sui temi legati all’applicazione dell’Intelligenza Artificiale in ambito sanitario con una serie di interventi di esperti moderati dalla vice presidente di Anorc Professioni, Sarah Ungaro, per offrire un quadro completo del fenomeno, dalle iniziative in essere per lo sviluppo della IA in Italia alle linee guida etiche indicate dall’Ue, dai principi di machine learning alle questioni legate alla protezione dei dati personali, alla sicurezza dei dispositivi (come i robot per la chirurgia o i wearable) e il flusso di dati che essi generano. Infine, gli aspetti giuridici legati alla funzione di controllo dei sistemi e i possibili scenari in caso di errore. Questo è stato il webinar ‘L’Intelligenza Artificiale a servizio della Sanità‘ andato in streaming lo scorso 20 novembre sul canale YouTube di Anorc.